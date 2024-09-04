Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко помиловал еще 30 политзаключенных

"Украинская правда", Станислав ПогориловСреда, 4 сентября 2024, 14:27
Лукашенко помиловал еще 30 политзаключенных
Иллюстративное фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных, осужденных, как утверждают власти, за "преступления протестной направленности".

Источник: указ Лукашенко, опубликованный 4 сентября

Детали: Среди помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных - родители несовершеннолетних и малолетних детей.

Реклама:

В указе говорится, что для помилования они выполнили обязательные условия: подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне покаялись и дали обещание вести правовой образ жизни.

Напомним:

  • В конце июля Лукашенко помиловал немца Рико Кригера, которого приговорили к смертной казни за якобы работу на "украинские спецслужбы". Кригер был среди политзаключенных, которых обменяли страны Запада и Россия 1 августа.
  • 16 августа Лукашенко подписал указ, которым были помилованы 30 человек, также осужденных за "преступления протестной направленности". Среди освобожденных - 14 женщин и 16 мужчин, в том числе люди пенсионного возраста и те, которые имеют серьезные заболевания.

ЛукашенкоБеларусьполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Лукашенко
Путин подарил Лукашенко высшую награду РФ
Лукашенко уверяет, что никогда не будет воевать за пределами Беларуси
Лукашенко заявил, что ему предлагают "плюнуть на эту Россию" и "воевать вместе с Украиной"
Последние новости
01:32
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: