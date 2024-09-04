Лукашенко помиловал еще 30 политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных, осужденных, как утверждают власти, за "преступления протестной направленности".

Источник: указ Лукашенко, опубликованный 4 сентября

Детали: Среди помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных - родители несовершеннолетних и малолетних детей.

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В указе говорится, что для помилования они выполнили обязательные условия: подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне покаялись и дали обещание вести правовой образ жизни.

Напомним: