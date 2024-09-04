Десантники захватили в плен 9 российских оккупантов

Десантники 46 отдельной аэромобильной бригады поделились видео захвата в плен оккупантов.

Источник: 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ, "Армія Inform"

Детали: Отмечается, что на днях благодаря разведке удалось вовремя обнаружить убежище, в котором находился передовой отряд противника.

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Здание было окружено и взято под огневой контроль. Указано, что после определенных размышлений россияне приняли единственное верное в таком случае решение - выйти с поднятыми руками и сдаться в украинский плен.

Дословно 46 ОДШБр: "Так они продлили свои никчемные жизни, а 46 бригада сделала свой вклад в пополнение обменного фонда. Благодаря чему еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на Родину".

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Детали: В то же время изданию "Армія Inform" в бригаде уточнили, что десантникам удалось обнаружить убежище, где находилась группа из 11 военных передового отряда противника. После этого они взяли здание под огневой контроль.

Украинские военные начали методично "кошмарить" врага, нанося по нему прицельные удары. В результате этих действий двое российских солдат погибли, а девять человек решили сдаться в плен.

Дословно "АІ": Захват пленных осуществляли только два украинских бойца, которые справились с задачей профессионально и эффективно.

Однако из-за плотного вражеского артиллерийского обстрела, наши защитники вместе с пленными оставались в укрытии на своих позициях еще сутки или двое, пока не удалось эвакуировать всех захваченных российских военных".