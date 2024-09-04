Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский об изменениях в Кабмине: не могу прогнозировать, чем займутся министры после увольнения

Алена МазуренкоСреда, 4 сентября 2024, 15:42
Зеленский об изменениях в Кабмине: не могу прогнозировать, чем займутся министры после увольнения
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, комментируя изменения в правительстве, заявил, что Кабмину нужна "новая энергия". При этом он сказал, что не может прогнозировать, чем займутся министры после увольнения.

Источник: Зеленский во время подхода к прессе с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом

Прямая речь: "Я уже говорил о перезагрузке нашего Кабинета министров, многих министерств.

Реклама:

Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины, ради украинцев четыре с половиной, а кто-то пять лет. Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях.

И международная политика, дипломатия не является исключением. Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр. Будут ответы, когда будут предложены им те или иные должности. Сейчас говорить об этом рано".

Детали: Во время рассмотрения вопроса об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы 4 сентября Рада ушла на перерыв. Нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Telegram, что "Слуги народа" поняли, что голосование в парламенте провалится.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 4 сентября Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.
  • По информации источников УП, Стефанишина получит дополнительную должность министра юстиции и продолжит заниматься евроинтеграцией.

Знать больше: "Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Кабинет министровувольнениеЗеленскийВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Кабинет министров
Рада уволила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Стрельца
Рада уволила вице-премьера по вопросам евроинтеграции Стефанишину
Рада уволила Камышина с должности министра стратегпрома
Последние новости
02:50
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
02:20
Россияне придумали новые схемы вывоза украинских детей с ВОТ в Россию – сопротивление
01:32
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
Все новости...
Реклама:
Реклама: