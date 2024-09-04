Зеленский об изменениях в Кабмине: не могу прогнозировать, чем займутся министры после увольнения

Президент Владимир Зеленский, комментируя изменения в правительстве, заявил, что Кабмину нужна "новая энергия". При этом он сказал, что не может прогнозировать, чем займутся министры после увольнения.

Источник: Зеленский во время подхода к прессе с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом

Прямая речь: "Я уже говорил о перезагрузке нашего Кабинета министров, многих министерств.

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Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины, ради украинцев четыре с половиной, а кто-то пять лет. Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях.

И международная политика, дипломатия не является исключением. Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр. Будут ответы, когда будут предложены им те или иные должности. Сейчас говорить об этом рано".

Детали: Во время рассмотрения вопроса об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы 4 сентября Рада ушла на перерыв. Нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Telegram, что "Слуги народа" поняли, что голосование в парламенте провалится.

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Напомним:

4 сентября Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

По информации источников УП, Стефанишина получит дополнительную должность министра юстиции и продолжит заниматься евроинтеграцией.

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