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До 6 возросло количество пострадавших от российской атаки на Кривой Рог

Анастасия ПроцСреда, 4 сентября 2024, 15:46
До 6 возросло количество пострадавших от российской атаки на Кривой Рог
фото: Днепропетровская ОВА

В Кривом Роге количество пострадавших в результате утреннего российского удара возросло до шести человек, трое из них находятся в больнице.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "К сожалению, уже шесть пострадавших в результате утреннего вражеского ракетного удара по центру города - 58-летнюю женщину госпитализировали с переломом. Таким образом в больнице находятся трое пострадавших, одна из которых девочка 10 лет".

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Детали: По словам Вилкула, пострадавшие в состоянии средней тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также он отметил, что оккупанты повредили 57 многоквартирных домов. Проводятся поквартирные и подомовые обходы по определению суммы ущерба в каждом случае для дальнейшего оказания материальной помощи из городского бюджета.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 4 сентября российские войска нанесли удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине и попали в объект гражданской инфраструктуры в центре, пять человек пострадали.

Кривой РогРосcия
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