До 6 возросло количество пострадавших от российской атаки на Кривой Рог

В Кривом Роге количество пострадавших в результате утреннего российского удара возросло до шести человек, трое из них находятся в больнице.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "К сожалению, уже шесть пострадавших в результате утреннего вражеского ракетного удара по центру города - 58-летнюю женщину госпитализировали с переломом. Таким образом в больнице находятся трое пострадавших, одна из которых девочка 10 лет".

Реклама:

Детали: По словам Вилкула, пострадавшие в состоянии средней тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также он отметил, что оккупанты повредили 57 многоквартирных домов. Проводятся поквартирные и подомовые обходы по определению суммы ущерба в каждом случае для дальнейшего оказания материальной помощи из городского бюджета.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ