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Нападение на военных в Луцке: полиция задержала мужчину, который стрелял из ружья

Валентина РоманенкоСреда, 4 сентября 2024, 17:12
Нападение на военных в Луцке: полиция задержала мужчину, который стрелял из ружья
фото полиции

Полицейские задержали мужчину, который стрелял из ружья по военным в Луцке.

Источник: полиция Волынской области

Детали: Инцидент произошел ночью 27 августа в областном центре. Неизвестный открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу по охране режимного объекта на посту. Военные открыли ответный огонь.

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В результате стрельбы один военнослужащий был ранен, он был госпитализирован. После перестрелки неизвестный скрылся.

Проведя ряд мероприятий, оперативники совместно со следователями и сотрудниками криминального анализа Нацполиции установили местонахождение стрелка.

4 сентября при силовой поддержке спецназовцев полиции КОРД, правонарушителя задержали.

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Им оказался 40-летний местный житель. Оружие у него изъяли и направили на исследование. Мотивы совершения преступления фигурантом устанавливаются следствием, отмечают в полиции.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Дословно: "После объявления задержанному подозрения будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Продолжается следствие, злоумышленнику грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы".

Что предшествовало: 27 августа стало известно, что неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК, в результате чего был ранен старший солдат.
Сообщалось, что нападавшему удалось скрыться, и что его разыскивают. Личному составу ТЦК было разрешено открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни военных.

ЛуцкТЦКчрезвычайное происшествиеполиция
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