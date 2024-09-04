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Генштаб: Ситуация на Кураховском направлении – самая горячая, продолжаются тяжелые бои

"Украинская правда"Среда, 4 сентября 2024, 17:42
Генштаб: Ситуация на Кураховском направлении – самая горячая, продолжаются тяжелые бои
фото: 56 ОМПБр

С начала суток на фронте произошло 107 боевых столкновений, 32 из них - на Кураховском направлении в Донецкой области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 4 сентября

Дословно: "Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории".

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Детали: По данным Генштаба, ситуация на Кураховском направлении остается напряженной. С начала суток российские войска совершили 32 атаки на позиции украинских сил, пытаясь прорвать оборону вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

Кроме того, враг активно использует авиацию и артиллерию для обстрелов приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Зафиксировано пять авиационных ударов с применением 11 управляемых авиабомб по населенным пунктам Сумы, Токари, Новая Слобода, Ямполь и Юнаковка. Под артиллерийские обстрелы попали населенные пункты: Сидоровка, Нововасильевка, Славгород, Поповка и другие.

На других направлениях также продолжаются активные боевые действия. В частности, на Покровском направлении враг совершил 31 штурм, на Купянском направлении зафиксировано 14 боевых столкновений, на Лиманском направлении - 11.

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По информации Генштаба, несмотря на многочисленные попытки врага прорвать оборону, украинские силы продолжают держать позиции, нанося противнику значительные потери.

войнарегионыДонецкая область
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