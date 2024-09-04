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Украина эвакуировала из Ливана 25 украинцев

Татьяна ОлейникСреда, 4 сентября 2024, 19:28
Украина эвакуировала из Ливана 25 украинцев
Фото - ГУР

Украина эвакуировала из Ливана еще одну группу из 25 украинцев, среди которых 11 детей и 14 взрослых, и одного гражданина Чехии.

Источник: представитель МИД Георгий Тихий, Главное управление разведки

Дословно ГУР: "4 сентября 2024 года ГУР МО и МИД по поручению Президента Украины осуществили очередную успешную миссию - эвакуировали 25 украинцев из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью.

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Среди эвакуированных из ближневосточного государства - 11 детей и 14 женщин. Они уже прибыли на территорию Польши, откуда направляются в Украину".

Детали: Как отметили дипломаты, украинское посольство в Ливане остается на связи с гражданами, которые намерены выехать и ищут дополнительные варианты эвакуации. Граждане Украины в Ливане, которые нуждаются в эвакуации или находятся в опасности, должны обращаться в посольство (+9615921668, emb_lb@mfa.gov.ua) или на горячую линию МИД (+380442381657, cons_or@mfa.gov.ua).

Ливанэвакуация
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