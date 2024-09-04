Зеленский: Все определенные задачи Курской операции реализовываются
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все определенные цели Курской операции реализуются.
Источник: обращение Зеленского 4 сентября
Прямая речь: "Был сегодня доклад Главкома Сырского. Как и каждый день, по каждой части фронта, предметно по Покровску, Торецку, Кураховскому направлению. Отдельно - операция в Курской области.
Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены. По состоянию на сейчас эта наша операция продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению".
Детали: Зеленский также отметил, что Украина готовит встречи с партнерами. В сентябре, по прогнозу главы государства, должны быть результаты по ПВО.
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Предыстория:
- Операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- 13 августа Сырский доложил Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ. А днем 15 августа Сырский сообщил, что с начала суток ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.
- 15 августа источники "Украинской правды" в СБУ сообщили, что накануне в Курской области РФ спецназовцы взяли в плен сразу 102 российских военных.
- Десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ. На видео засняли разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работу авиации, артиллерии и пленных. Позже 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала первые часы с начала военной операции в Курской области России – воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 военных.
- Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать захваченные территории Курской области РФ, пока кремлевский лидер Владимир Путин не сядет за стол переговоров.