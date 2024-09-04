Зеленский: Все определенные задачи Курской операции реализовываются

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все определенные цели Курской операции реализуются.

Источник: обращение Зеленского 4 сентября

Прямая речь: "Был сегодня доклад Главкома Сырского. Как и каждый день, по каждой части фронта, предметно по Покровску, Торецку, Кураховскому направлению. Отдельно - операция в Курской области.

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Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены. По состоянию на сейчас эта наша операция продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению".

Детали: Зеленский также отметил, что Украина готовит встречи с партнерами. В сентябре, по прогнозу главы государства, должны быть результаты по ПВО.

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