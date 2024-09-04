Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Все определенные задачи Курской операции реализовываются

Татьяна ОлейникСреда, 4 сентября 2024, 19:42
Зеленский: Все определенные задачи Курской операции реализовываются
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все определенные цели Курской операции реализуются.

Источник: обращение Зеленского 4 сентября

Прямая речь: "Был сегодня доклад Главкома Сырского. Как и каждый день, по каждой части фронта, предметно по Покровску, Торецку, Кураховскому направлению. Отдельно - операция в Курской области.

Реклама:

Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены. По состоянию на сейчас эта наша операция продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению".

Детали: Зеленский также отметил, что Украина готовит встречи с партнерами. В сентябре, по прогнозу главы государства, должны быть результаты по ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше

Предыстория: 

ЗеленскийКурская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне столкнутся со значительными трудностями при контратаках на Курщине – ISW

Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Все новости...
В МИД Литвы вызвали российского дипломата из-за террористических атак РФ на Украину
CNN: США могут публично обвинить Россию в попытке вмешаться в американские выборы
Германия заказала 17 систем IRIS-T для Украины – Щольц
ОВА: 65 пострадавших от ракетного удара РФ по Полтаве находятся в тяжелом состоянии
Последние новости
07:28
ВСУ отминусовали еще 1 220 оккупантов за сутки
06:50
футболРоналду набрал 1 миллиард подписчиков во всех соцсетях
06:06
Враг атаковал Ахтырку УАБ, есть повреждения
05:48
Россияне столкнутся со значительными трудностями при контратаках на Курщине – ISW
04:40
Пентагон назвал "незначительными" контратаки россиян в Курской области
04:00
DeepState обновил карту и сообщил о продвижении врага в Донецкой области
03:40
легкая атлетикаМагучих рассказала, сколько еще лет планирует выступать
02:50
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
02:20
Россияне придумали новые схемы вывоза украинских детей с ВОТ в Россию – сопротивление
01:32
обновляется от 23:17Всю ночь россияне атаковали Украину ударными БпЛА
Все новости...
Реклама:
Реклама: