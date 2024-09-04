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Швейцария назначила представителя по вопросам помощи Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 4 сентября 2024, 20:03
Швейцария назначила представителя по вопросам помощи Украине
Жак Гербер. фото: YVAIN GENEVAY / Tamedia

Федеральный совет Швейцарии решил назначить "делегата по вопросам Украины", который будет координировать финансовую и другую помощь, которую государство выделяет для Киева, а также процессы восстановления.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SRF

Детали: На должность делегата по вопросам Украины швейцарское правительство назначило 51-летнего Жака Гербера – министра здравоохранения и экономики франкоязычного кантона Юра, что на северо-западе Швейцарии.

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Гербер займет должность с 1 января 2025 года, завершив девятилетнюю работу в кантональном правительстве Юры.

Жак Гербер
Жак Гербер
Фото: Keystone-SDA

Федеральный министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Гербер является именно тем человеком, который подходит для выполнения возложенной задачи по координации помощи Украине.

Делегат по вопросам Украины будет ответственным за руководство всеми программами помощи швейцарского правительства, которые сейчас осуществляют Государственные секретариаты по иностранным делам и экономическим вопросам.

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С началом полномасштабного вторжения России в Украину швейцарская сторона предоставила около 3,7 миллиарда швейцарских франков (почти 4 миллиарда евро) украинскому населению, пострадавшему от войны – как в Украине, так и для беженцев в Швейцарии.

В апреле 2024 года Швейцария заявила, что планирует усилить экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины в течение следующих двенадцати лет и выделит на это 5 миллиардов евро.

ШвейцарияУкраина
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