ОВА: 65 пострадавших от ракетного удара РФ по Полтаве находятся в тяжелом состоянии

После массированной ракетной атаки россиян на Полтаву 3 сентября 65 человек находятся в тяжелом состоянии, 146 – в среднем, 87 – в легком.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин на пресс-конференции в среду

Детали: По его словам, на месте удара задействовано 30 "скорых". Пациентам оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь.

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Ликвидация последствий российского удара по территории учебного заведения до сих пор продолжается. Продолжают разбирать завалы. Сейчас известно о 53 погибших людях.

Что предшествовало: Утром ГСЧС сообщала, что количество человеческих жертв в Полтаве возросло до 53, спасатели продолжают работы, под завалами может находиться еще до 5 человек.

Предыстория: