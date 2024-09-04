Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ОВА: 65 пострадавших от ракетного удара РФ по Полтаве находятся в тяжелом состоянии

Евгений КизиловСреда, 4 сентября 2024, 20:19
ОВА: 65 пострадавших от ракетного удара РФ по Полтаве находятся в тяжелом состоянии
Филипп Пронин. Фото: ОВА

После массированной ракетной атаки россиян на Полтаву 3 сентября 65 человек находятся в тяжелом состоянии, 146 – в среднем, 87 – в легком.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин на пресс-конференции в среду

Детали: По его словам, на месте удара задействовано 30 "скорых". Пациентам оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь.

Реклама:

Ликвидация последствий российского удара по территории учебного заведения до сих пор продолжается. Продолжают разбирать завалы. Сейчас известно о 53 погибших людях.

Что предшествовало: Утром ГСЧС сообщала, что количество человеческих жертв в Полтаве возросло до 53, спасатели продолжают работы, под завалами может находиться еще до 5 человек.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Полтаваракетный ударжертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне столкнутся со значительными трудностями при контратаках на Курщине – ISW

Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Все новости...
Полтава
"Мой сын в тяжелом состоянии": что известно о пострадавших в результате обстрела Полтавы
В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
Слишком много тел... Институт связи, Полтава
Последние новости
08:22
Почти 75% всех боев за сутки произошло на Кураховском направлении – Генштаб
07:45
фото Россияне били по Никополю: ранили женщину
07:28
ВСУ отминусовали еще 1 220 оккупантов за сутки
06:50
футболРоналду набрал 1 миллиард подписчиков во всех соцсетях
06:06
Враг атаковал Ахтырку УАБ, есть повреждения
05:48
Россияне столкнутся со значительными трудностями при контратаках на Курщине – ISW
04:40
Пентагон назвал "незначительными" контратаки россиян в Курской области
04:00
DeepState обновил карту и сообщил о продвижении врага в Донецкой области
03:40
легкая атлетикаМагучих рассказала, сколько еще лет планирует выступать
02:50
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: