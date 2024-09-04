ОВА: 65 пострадавших от ракетного удара РФ по Полтаве находятся в тяжелом состоянии
Среда, 4 сентября 2024, 20:19
После массированной ракетной атаки россиян на Полтаву 3 сентября 65 человек находятся в тяжелом состоянии, 146 – в среднем, 87 – в легком.
Источник: глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин на пресс-конференции в среду
Детали: По его словам, на месте удара задействовано 30 "скорых". Пациентам оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь.
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Ликвидация последствий российского удара по территории учебного заведения до сих пор продолжается. Продолжают разбирать завалы. Сейчас известно о 53 погибших людях.
Что предшествовало: Утром ГСЧС сообщала, что количество человеческих жертв в Полтаве возросло до 53, спасатели продолжают работы, под завалами может находиться еще до 5 человек.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Россияне 3 сентября нанесли удар по одному из учебных заведений города Полтава. Вечером 3 сентября сообщалось о 51 погибшем и 271 раненом.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.