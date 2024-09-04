Россияне из "Смерчей" обстреляли Константиновку: есть жертва и раненые

Российская армия вечером 4 сентября обстреляла Константиновку в Донецкой области, один человек погиб, четверо раненых.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь: "По меньшей мере 1 человек погиб и 4 ранены в результате обстрела Константиновки.

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Город попал под огонь "Смерчей" сегодня вечером. Россияне попали в промзону, убили мужчину 1985 года рождения, ранили четырех человек от 38 до 65 лет".

Детали: В прокуратуре уточнили, что в разрушенном домовладении получил травмы, несовместимые с жизнью, местный житель. По меньшей мере трое мужчин в возрасте 38, 61 и 65 лет, а также 63-летняя женщина получили ранения различной степени тяжести и сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Окончательное количество пострадавших устанавливается.