Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине из-за российских обстрелов ранены 7 человек

Татьяна ОлейникСреда, 4 сентября 2024, 22:46
На Сумщине из-за российских обстрелов ранены 7 человек
Фото иллюстративное

Российские войска 4 сентября 52 раза обстреляли Сумскую область, 7 человек получили ранения.

Источник: Сумская ОВА

Детали: В Ямпольской общине россияне осуществили пуск авиабомб КАБ, ранения в результате обстрела получили 6 гражданских лиц.

Реклама:

В Свесской громаде россияне совершили обстрел из РСЗО, ранения получила местная жительница.

Всего на территории области зафиксировали 149 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Великописаревская, Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Березовская, Ямпольская, Путивльская, Белопольская, Глуховская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады.

Сумская областьвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Враг атаковал энергообъекты в шести областях – Минэнерго

Россияне столкнутся со значительными трудностями при контратаках на Курщине – ISW

Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали 12 общин Сумщины, трое раненых
Россияне ударили по двум предприятиям в Сумах, пострадала женщина
Россия ударила по колонне зерновозов на Сумщине: есть погибший и раненые
Последние новости
11:19
Нацбанк изменил курс гривны: сколько стоят доллар и евро
11:18
Бункер с душем и рыбная солянка. Как выглядит киевская гостиница "Украина" перед ее продажей
11:15
Повышение акциза на сигареты может вызвать всплеск эпидемии курения в Украине после 2026 года - исследование
11:14
фотоРоссияне устанавливают металлические заборы для защиты Крымского моста от атак дронов
11:11
Шойгу поехал на прием к Ким Чен Ыну
10:57
Российский дрон атаковал Херсонскую область: пострадали двое местных жителей
10:41
В Ахтырке Сумской области погибли две женщины после удара КАБ по городу
10:40
Враг атаковал энергообъекты в шести областях – Минэнерго
10:40
В память о Виктории Амелиной: в Карпатах состоялся второй художественный лагерь для молодежи из Донецкой области
10:38
Подозрение в уклонении от уплаты налогов получил нардеп 6 созывов экс-глава КГГА
Все новости...
Реклама:
Реклама: