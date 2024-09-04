На Сумщине из-за российских обстрелов ранены 7 человек
Среда, 4 сентября 2024, 22:46
Российские войска 4 сентября 52 раза обстреляли Сумскую область, 7 человек получили ранения.
Источник: Сумская ОВА
Детали: В Ямпольской общине россияне осуществили пуск авиабомб КАБ, ранения в результате обстрела получили 6 гражданских лиц.
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В Свесской громаде россияне совершили обстрел из РСЗО, ранения получила местная жительница.
Всего на территории области зафиксировали 149 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Великописаревская, Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Березовская, Ямпольская, Путивльская, Белопольская, Глуховская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады.