Генштаб: На фронте горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте за минувшие сутки произошло 164 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 4 сентября

Дословно: "За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением 13 ракет, 57 авиационных ударов (задействовал, в частности 71 КАБ), использовал для поражения 334 дроны-камикадзе. Осуществил более 2500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. Боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня 15 раз пытался продвинуться вперед.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз.

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На Северском направлении враг два раза в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в четыре боевых столкновения.

На Торецком направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

Враг 49 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении.

На Кураховском направлении враг 46 раз атаковал наши позиции.

На Времовском направлении наши войска отражали три атаки противника, вблизи Константиновки и Водяного - две атаки остановлены, еще одна продолжается.

Два раза оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении было 5 неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов.