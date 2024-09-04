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В ВР поступили представления о назначении новых кандидатур в Кабмине

Татьяна ОлейникСреда, 4 сентября 2024, 23:53
В ВР поступили представления о назначении новых кандидатур в Кабмине
Фото - Getty Images

Вечером 4 сентября в Верховную раду по предложению депутатской фракции "Слуга народа" поступили представления о назначении новых кандидатур в Кабинете министров.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: В частности Мельничук сообщил о представлении премьер-министра Украины о назначении:

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  • Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министром юстиции Украины;
  • Алексея Кулебы вице-премьер-министром по восстановлению Украины - Министром развития общин и территорий Украины;
  • Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Матвея Бедного министром молодежи и спорта Украины;
  • Светланы Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Натальи Калмыковой министром по делам ветеранов Украины;
  • Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Что предшествовало:

4 сентября Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

ВИДЕО ДНЯ

Фракция "Слуга народа" 4 сентября провела заседание, где речь шла о "перезагрузке" правительства и приняли предложения о кандидатах на должности министров.

Верховная РадаКабинет министров
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