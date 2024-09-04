В ВР поступили представления о назначении новых кандидатур в Кабмине

Вечером 4 сентября в Верховную раду по предложению депутатской фракции "Слуга народа" поступили представления о назначении новых кандидатур в Кабинете министров.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: В частности Мельничук сообщил о представлении премьер-министра Украины о назначении:

Реклама:

Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министром юстиции Украины;

Алексея Кулебы вице-премьер-министром по восстановлению Украины - Министром развития общин и территорий Украины;

Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия Украины;

Матвея Бедного министром молодежи и спорта Украины;

Светланы Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Натальи Калмыковой министром по делам ветеранов Украины;

Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Читайте также: Правительственный "Квартал". Почему Зеленский выгнал половину Кабмина

Что предшествовало:

4 сентября Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

ВИДЕО ДНЯ

Фракция "Слуга народа" 4 сентября провела заседание, где речь шла о "перезагрузке" правительства и приняли предложения о кандидатах на должности министров.