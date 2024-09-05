Харрис согласилась на правила дебатов от Трампа

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис принял правила дебатов республиканца Дональда Трампа, среди них выключение микрофона, когда говорит оппонент.

Источник: Reuters со ссылкой на информаторов, знакомых с этим вопросом

Детали: Это будут первые дебаты между Трампом и Харрис, которая стала кандидатом от Демократической партии вместо президента Джо Байдена.

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Источник, отказавшийся назвать свое имя, сообщил, что штаб Харрис все еще надеется на момент, когда телеканал ABC News, который будет принимать дебаты 10 сентября, будет вынужден выключить микрофоны и дать возможность кандидатам ответить.

Подъем Харрис на первое место в демократическом списке активизировал кампанию демократов, которая имела сомнения относительно шансов Байдена.

Опросы показывали, что Трамп опережал Байдена, в том числе в ключевых штатах, но с тех пор Харрис опередила республиканского кандидата в президенты в некоторых общенациональных опросах общественного мнения.

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На выходных Харрис призвала Трампа к дебатам с ней, причем чтобы их микрофоны были включены на протяжении всего мероприятия.

Так называемые "горячие микрофоны" могут помочь или навредить политическим кандидатам, улавливая комментарии, которые иногда не предназначены для публики. Выключенные микрофоны также мешают участникам дебатов перебивать оппонента.

Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолз и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс также согласились на дебаты 1 октября на телеканале CBS News.

Напомним: