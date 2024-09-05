В США из-за стрельбы в школе погибли двое учеников и двое учителей

Двое учеников и двое учителей погибли и девять госпитализированы в результате массовой стрельбы в средней школе Апалачи в городе Виндер, штат Джорджия, США.

Источник: CNN со ссылкой на директора Бюро расследований штата Джорджия Криса Хоузи

Детали: Следователи отрабатывают "любые зацепки относительно потенциальных сообщников стрелка, который участвовал в этом инциденте".

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Подозреваемый, 14-летний ученик школы Апалачи, и его отец в прошлом году были допрошены правоохранителями по "анонимным сообщениям в Интернете об угрозах совершить стрельбу в школе", говорится в совместном заявлении ФБР Атланты и офиса шерифа округа Джексон. "Объект отрицал, что угрожал в Интернете", - отметили ведомства.