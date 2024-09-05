Россияне били по Никопольщине – повредили птицекомплекс и админздание

Российские захватчики вечером 4 сентября и ночью 5 сентября обстреливали Никопольский район Днепропетровской области – повредили птицекомплекс и административное здание.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "С вечера и ночью агрессор бил по Никопольскому району. Использовал РСЗО "Град", тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе. Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская общины. Поврежден птицекомплекс и админздание".

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Детали: По словам чиновника, утром обстрелы продолжились – последствия российских ударов еще уточняют, но обошлось без погибших и пострадавших.