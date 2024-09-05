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За сутки на фронте было 138 боестолкновений, из них около сотни на Покровском и Кураховском направлениях

Ирина БалачукЧетверг, 5 сентября 2024, 08:33
За сутки на фронте было 138 боестолкновений, из них около сотни на Покровском и Кураховском направлениях
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 3 ракетных удара 14 ракетами, 72 авиационных удара, задействовав, в частности, 100 КАБов, и осуществили более 4100 обстрелов, в частности, 107 – из реактивных систем залпового огня. За сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 сентября в Facebook

Детали: На Харьковском направлении россияне продолжали наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 2 боевых столкновения в районах Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов БПЛА.

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На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 27 атак оккупантов неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили 4 штурмовых действия. Захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

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На Краматорском направлении украинские воины остановили 6 попыток противника прорвать оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра и Калиновки.

4 сентября захватчики продолжали активно действовать на Торецком направлении. Всего 15 раз атаковали украинские позиции в районах Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка, наносили авиаудары КАБами.

На Покровском направлении украинские воины отбили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где россяине 46 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении россияне совершили 4 штурма украинских позиций у Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении произошло 2 боевых столкновения в районах Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с занимаемых рубежей. "Пять атак россиян успеха не имели", – сообщили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Также сообщается, что силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки нанесли 6 ударов по скоплениям живой силы россиян, 2 средствам ПВО и еще 2 важным объектам оккупантов.

ГенштабДонецкая областьвойна
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