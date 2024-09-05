Власти отменили эвакуационные поезда из Покровска – нужно ехать в Павлоград

Власти решили отменить эвакуационные поезда из города Покровск Донецкой области из-за осложнения ситуации с безопасностью. Сейчас в городе еще остается 26 тысяч гражданских, среди которых более тысячи детей.

Источник: Мирноградская городская военная администрация в Facebook

Дословно ГВА: "В связи с осложнением ситуации с безопасностью посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск Донецкой области отменена".

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Детали: Власти отмечают, что с 5 сентября начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которые вывозят гражданское население Донецкой области, будет станция Павлоград Днепропетровской области.

Скриншот с google.maps

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