Власти отменили эвакуационные поезда из Покровска – нужно ехать в Павлоград
Четверг, 5 сентября 2024, 09:48
Власти решили отменить эвакуационные поезда из города Покровск Донецкой области из-за осложнения ситуации с безопасностью. Сейчас в городе еще остается 26 тысяч гражданских, среди которых более тысячи детей.
Источник: Мирноградская городская военная администрация в Facebook
Дословно ГВА: "В связи с осложнением ситуации с безопасностью посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск Донецкой области отменена".
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Детали: Власти отмечают, что с 5 сентября начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которые вывозят гражданское население Донецкой области, будет станция Павлоград Днепропетровской области.
Предыстория:
- 4 сентября глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в прифронтовом городе Покровск Донецкой области, куда рвутся оккупационные войска, остается еще около 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей.