По всей Украине звучала тревога из-за носителя "Кинжалов"

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".

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Дополнено: В 12:47 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы. Опасность продолжалась чуть более 30 мин.

Предыстория: