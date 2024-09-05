По всей Украине звучала тревога из-за носителя "Кинжалов"
Четверг, 5 сентября 2024, 12:49
Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".
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Дополнено: В 12:47 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы. Опасность продолжалась чуть более 30 мин.
Предыстория:
- Россия терроризировала Украину ракетой и десятками "Шахедов" с вечера 4 сентября. Тревогу отменили только утром 5 сентября. Кое-где она длилась более 9-10 часов.
- Утром Воздушные силы сообщили, что в результате противовоздушного боя сбили 60 российских ударных дронов, еще 15 потеряны, 2 улетели на территорию РФ, один – в Беларусь.