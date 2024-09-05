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По всей Украине звучала тревога из-за носителя "Кинжалов"

Ирина БалачукЧетверг, 5 сентября 2024, 12:49
По всей Украине звучала тревога из-за носителя Кинжалов
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".

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Дополнено: В 12:47 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы. Опасность продолжалась чуть более 30 мин.

Предыстория:

воздушная тревога
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