Россияне травят защитников на Юге химическими веществами

На юге Украины российские оккупанты регулярно используют боеприпасы с отравляющими веществами, сбрасывая их на позиции Сил обороны с беспилотников.

Источник: спикер оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Российские войска постоянно используют ядовитые вещества, которые они сбрасывают с коптеров и беспилотников. За август месяц они сбросили примерно 200 таких боеприпасов с ядовитыми веществами - это на всей протяженности линии соприкосновения в операционной зоне ответственности ОУВ "Таврия".

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Чуть больше этого происходит в Запорожской области. За вчера (4 сентября -ред.) было 13 сбросов с ядовитыми веществами. В целом противник активно применяет сбросы с коптеров, они ими усиливают работу своей артиллерии и других средств поражения. Так за вчера таких сбросов было более 200 с использованием более 300 боеприпасов".