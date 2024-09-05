В ближайшие дни ожидается сухая и теплая погода, дожди пройдут лишь на юге

В пятницу и субботу в Украине ожидается теплая и сухая погода, кратковременные дожди и гроза пройдут только в Одесской области и в Крыму, температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем - 25-28.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 17-22°. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

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В Киеве 6 сентября будет без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

7 сентября также будет сухо почти по всей территории страны, лишь в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге страны до 18°, в северных и восточных областях 9-14°; днем 23-28°.

В столице в субботу без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.