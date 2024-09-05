В Еврокомиссии отреагировали на изменения в правительстве Украины: надеются на тесное сотрудничество

Представитель Европейской комиссии Петер Стано прокомментировал изменения в правительстве Украины, в частности, отставку главы МИД Дмитрия Кулебы и выразил надежду, что после "перезагрузки" между Украиной и ЕС останется такое же хорошее и тесное сотрудничество, как было до этого.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Стано: "Мы приняли во внимание недавние перестановки в украинском правительстве и на нескольких ключевых государственных должностях".

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Детали: По его словам, для ЕС важно иметь всегда хороших и надежных партнеров "на другой стороне", в частности, важно иметь хорошее и стабильное управление.

Представитель Еврокомиссии выразил надежду, что ЕС сможет продолжить хорошее сотрудничество с новыми украинскими коллегами так же эффективно, как раньше.

Комментируя увольнение главы МИД Кулебы, Стано отметил, что может лишь вспомнить слова топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля, который "поблагодарил Кулебу за все, что он сделал для Украины, и за все, что они сделали вместе".

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"Между высоким представителем Боррелем и министром иностранных дел Кулебой были очень частые коммуникации и координация, и мы можем только похвалить его за все, что он сделал в испытательное и очень трудное время для Украины", – добавил представитель Еврокомиссии.

Напомним: