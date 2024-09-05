Экс-советница Залужного назвала причины, почему он как главком почти не общался со СМИ

Валерий Залужный как главнокомандующий ВСУ почти не давал интервью и пресс-конференций, потому что не имел для этого времени, из-за государственной тайны и "ревность" со стороны Офиса президента.

Источник: экс-советник главкома Залужного по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь: "Он достаточно равнодушно к этому (медийной активности - ред.) относился. Когда я в начале (сотрудничества с Залужным - ред.) приносила ему медиамониторинги, цитирование, он даже не просматривал их. Никогда не спрашивал, какой его пост или какие его комментарии расходятся.

Запрета (на интервью и пресс-конференции - ред.) со стороны ОП не было. Я даже не знаю, откуда такие предположения взялись. Но была определенная ревность, замер рейтингов, популярности. И это действительно было фактором, почему Валерий Федорович лишний раз не хотел медийного внимания".

Детали: Еще одним фактором, почему главком Залужный не давал интервью и пресс-конференций, по словам Долгоновской, было то, что на большую часть вопросов журналистов он не смог бы публично ответить из-за ограничений, обусловленных государственной тайной.

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В то же время Долгоновская отметила, что Залужный постоянно общался с журналистами в формате офф-зе-рек, во время которого "очень четко и открыто отвечал на вопросы".

Напомним: