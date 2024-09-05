Удар РФ по институту в Полтаве: количество погибших возросло до 55
Четверг, 5 сентября 2024, 15:18
До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению Полтавы, 328 человек пострадали.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Шестиэтажное здание учебного корпуса частично разрушено. Вероятно, под завалами еще находятся люди, отмечают в ГСЧС.
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Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора.
Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами варварский удар по одному из учебных заведений города Полтава. Попадание было по территории Института связи и соседней больницы.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.