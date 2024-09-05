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Удар РФ по институту в Полтаве: количество погибших возросло до 55

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 сентября 2024, 15:18
Удар РФ по институту в Полтаве: количество погибших возросло до 55
фото ГСЧС

До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению Полтавы, 328 человек пострадали.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Шестиэтажное здание учебного корпуса частично разрушено. Вероятно, под завалами еще находятся люди, отмечают в ГСЧС.

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Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора.

 
 
 
 

Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами варварский удар по одному из учебных заведений города Полтава. Попадание было по территории Института связи и соседней больницы.
  • В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.
  • Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.

Полтаваракетный ударвойна
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