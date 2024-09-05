Удар РФ по институту в Полтаве: количество погибших возросло до 55

До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению Полтавы, 328 человек пострадали.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Шестиэтажное здание учебного корпуса частично разрушено. Вероятно, под завалами еще находятся люди, отмечают в ГСЧС.

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Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора.

Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей.

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