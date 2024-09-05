Рада назначила Стефанишину министром юстиции
Четверг, 5 сентября 2024, 15:23
Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину министром юстиции - вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Стефанишину А.В. на должность Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министра юстиции Украины".
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Детали: За соответствующее решение проголосовали 253 народных избранников.
Напомним: Ранее источники УП сообщали, что Стефанишина получит дополнительную должность министра юстиции и продолжит заниматься евроинтеграцией.
Что предшествовало:
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- 4 сентября Верховная Рада уволила с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.
- Также Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську.
- Стефанишина фигурировала в так называемом "деле Лукаша" о завладении 2,52 млн грн. В ее офисе отметили, что это очень старое дело, которое неоднократно комментировала сама вице-премьер.
По информации источников УП, ей объявили подозрение относительно растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением по ч.5 ст.191 УКУ.
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