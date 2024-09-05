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Рада назначила Стефанишину министром юстиции

Анастасия ПроцЧетверг, 5 сентября 2024, 15:23
Рада назначила Стефанишину министром юстиции
ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА, ФОТО: FACEBOOK ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину министром юстиции - вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Стефанишину А.В. на должность Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министра юстиции Украины".

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ФОТО: ЯРОСЛАВ ЖЕЛЕЗНЯК

Детали: За соответствующее решение проголосовали 253 народных избранников.

Напомним: Ранее источники УП сообщали, что Стефанишина получит дополнительную должность министра юстиции и продолжит заниматься евроинтеграцией.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 сентября Верховная Рада уволила с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.
  • Также Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську.
  • Стефанишина фигурировала в так называемом "деле Лукаша" о завладении 2,52 млн грн. В ее офисе отметили, что это очень старое дело, которое неоднократно комментировала сама вице-премьер.
    По информации источников УП, ей объявили подозрение относительно растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением по ч.5 ст.191 УКУ.

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Верховная РадаМинюст
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