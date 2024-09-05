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Министерство защиты окружающей среды получило новую руководительницу

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 сентября 2024, 15:40
Министерство защиты окружающей среды получило новую руководительницу
Светлана Гринчук. фото bз Facebook

На заседании парламента 5 сентября Светлану Гринчук назначили новым министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" проголосовали 246 народных депутатов.

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Что предшествовало: 4 сентября Верховная Рада уволила с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, который занимал эту должность с апреля 2022 года.

Справка: Светлана Гринчук была заместителем министра энергетики. В 2022 году она - заместителем министра экологии. Среди прочего занималась ратификацией и имплементацией Парижского климатического соглашения.

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