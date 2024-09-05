Парламент назначил министром культуры заместителя Ермака

Верховная Рада на заседании в четверг проголосовала за назначение министром культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого, который до этого был заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях

Прямая речь: "Назначение Точицкого Н.С. на должность Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. За - 252".

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Детали: Николай Точицкий долгое время работал дипломатом и был представителем Украины при Европейском Союзе. В 2021 году его назначили заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В апреле 2024 года – заместителем Ермака. По информации УП, Точицкий и Ермак были однокурсниками в Институте международных отношений.

Чуть больше года Министерством культуры управлял временно исполняющий обязанности Ростислав Карандеев. За это время на должность министра искали постоянную кандидатуру среди деятелей культуры и информационных политиков.