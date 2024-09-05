Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Парламент назначил министром культуры заместителя Ермака

Четверг, 5 сентября 2024, 16:22

Верховная Рада на заседании в четверг проголосовала за назначение министром культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого, который до этого был заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях

Прямая речь: "Назначение Точицкого Н.С. на должность Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. За - 252".

Реклама:

Детали: Николай Точицкий долгое время работал дипломатом и был представителем Украины при Европейском Союзе. В 2021 году его назначили заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В апреле 2024 года – заместителем Ермака. По информации УП, Точицкий и Ермак были однокурсниками в Институте международных отношений.

Чуть больше года Министерством культуры управлял временно исполняющий обязанности Ростислав Карандеев. За это время на должность министра искали постоянную кандидатуру среди деятелей культуры и информационных политиков.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаISW: Украинские войска зашли в еще один район Курской области 

ISW: России придется перебросить больше войск на Курщину, чтобы вести контрнаступление

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом двухмесячной давности

Итоги разговора Байдена со Стармером: непоколебимая поддержка Украины

Генштаб: Силы обороны продолжают ведение операции в Курской области

США наложили санкции на медиагруппу «Россия сегодня» и Киселева

Все новости...
Последние новости
07:52
картаISW: Украинские войска зашли в еще один район Курской области 
07:32
Генштаб: за сутки Силы обороны обезвредили 1210 оккупантов
07:06
обновленоАрмия РФ атаковала Украину «Шахедами» целую ночь
06:55
Военно-морские силы уничтожили девять "Шахедов", которые атаковали Одесскую область
06:00
ISW: России придется перебросить больше войск на Курщину, чтобы вести контрнаступление
05:22
ДополненоТерехов: Россияне ударили УАБ по Харькову
05:07
Папа Франциск призвал на выборах в США голосовать за "меньшее зло"
03:23
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом двухмесячной давности
02:34
В Киеве обломки беспилотника упали на коммунальное предприятие
02:15
Итоги разговора Байдена со Стармером: непоколебимая поддержка Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: