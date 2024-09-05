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Президент Румынии одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 5 сентября 2024, 16:42
Президент Румынии одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Румынский президент Клаус Йоханнис в четверг, 5 сентября, промульгировал закон, предусматривающий передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Источник: "Европейская правда", сообщение на сайте главы румынского государства

Детали: Закон, одобренный правительством и обеими палатами парламента Румынии ранее на этой неделе, предусматривает передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot в наиболее современной конфигурации 3+.

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Украина также получит от Румынии транспортные средства, запасные части, оборудование для технического обслуживания, начальный пакет материально-технической поддержки, услуги по обучению и другое необходимое для Patriot оборудование.

В то же время Министерство национальной обороны Румынии должно предусмотреть средства, необходимые для уплаты сборов и комиссионных, связанных с восстановлением наземных сил и средств противовоздушной обороны.

Вместо переданной Киеву системы Румыния должна получить новый комплекс за средства иностранных партнеров.

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