Рада назначила руководительницу Минветеранов

Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины.

Источник: народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Решение поддержали 256 голосами.

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Справка: Наталья Калмыкова работала в Минобороны заместителем министра с сентября 2023-го, а до этого в течение полутора лет была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда.

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