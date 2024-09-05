Рада назначила руководительницу Минветеранов
Четверг, 5 сентября 2024, 16:48
Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины.
Источник: народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Решение поддержали 256 голосами.
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Справка: Наталья Калмыкова работала в Минобороны заместителем министра с сентября 2023-го, а до этого в течение полутора лет была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда.
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