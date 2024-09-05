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Рада назначила руководительницу Минветеранов

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 сентября 2024, 16:48
Рада назначила руководительницу Минветеранов
Наталья Калмыкова. фото из ее Facebook

Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины.

Источник: народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Решение поддержали 256 голосами.

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Справка: Наталья Калмыкова работала в Минобороны заместителем министра с сентября 2023-го, а до этого в течение полутора лет была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда.

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