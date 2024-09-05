В Славянске поймали трех поджигателей, которые "охотились" за машинами ВСУ

В Славянске Донецкой области разоблачили трех местных жителей, которые занимались поджогами авто украинских военных.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 16 августа 2024 года 17-летний парень получил в мессенджере "Тelegram" сообщение с предложением заработка. "Работодатель" предложил денежное вознаграждение за поджог автомобилей Сил обороны.

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Юноша должен был выявлять военные машины в Славянске, присылать ему фото, а после получения "разрешения" поджигать. Себе в помощники подозреваемый выбрал 18-летнего знакомого, который также искал быстрого заработка. За каждое уничтоженное транспортное средство им обещали 1 000 долларов.

Через несколько дней молодые люди увидели на одной из улиц города Volkswagen Golf, принадлежавший военному подразделению. 26 августа 2024 года, в 06:30, согласовав свои действия с куратором, несовершеннолетний облил лобовое стекло и капот машины заранее подготовленной зажигательной смесью и поджег. Напарник снимал весь процесс на камеру телефона для дальнейшей передачи видеозаписи заказчику.

Еще одним поджигателем оказался 24-летний славянец, ранее судимый за совершение кражи. Согласившись в мессенджере с условиями "работы" и обещанным заработком, он 28 августа 2024 года сжег грузовик марки Renault Маѕсотт, который находился на балансе одной из воинских частей ВСУ.

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За совершение преступлений против украинских защитников фигуранты получили денежное вознаграждение.

Задержанным сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, двум из которых - по предварительному сговору группой лиц.

Суд арестовал их. Проверяется причастность фигурантов к совершению аналогичных правонарушений.

Максимальное наказание, предусмотренное статьями - 8 лет лишения свободы.