Генштаб: Покровское и Кураховское направления – самые горячие

С начала суток на фронте зафиксировано 111 боевых столкновений с оккупационными войсками.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 5 сентября

Детали: По данным Генштаба, на Покровском направлении россияне совершили 27 штурмовых действий в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Новогродовки, Новотроицкого, Гродовки и Михайловки.

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На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Лысовки, Украинского, Галициновки, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Девятнадцать попыток продвинуться отбиты, четыре - еще продолжаются.

Пограничные районы Сумской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам. Пострадали населенные пункты Бобиловка, Порозок, Степок и Покровка. Кроме того, россияне нанесли авиаудары по Сумах, Гриценково, Семейкино, Партизанскому, Ямполю, Юнаковке, Речкам, Киянице и Новой Сечи.

На Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки и Новосадового. Три вражеские атаки продолжаются. Кроме того, захватчики дважды ударили по Шийковке.

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10 раз шли бои на Купянском направлении. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки.

На Харьковском направлении украинские войска отбили шесть атак врага. Противник штурмовал оборонительные рубежи вблизи Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения. Также зафиксирован авиаудар по Харькову.

На Краматорском направлении захватчики пытались штурмовать позиции у Предтечино, Ивановского, Иванополье и Клещеевки. Три атаки до сих пор продолжаются. Авиация агрессора сбросила бомбы возле Часового Яра и Иванополья.

Россияне пытались вытеснить украинские подразделения с позиций неподалеку от Торецка и Нелиповки. Шесть боестолкновений завершены, пять продолжаются.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.