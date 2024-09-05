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Стефанчук попросил Майка Джонсона посодействовать дальним ударам Украины по РФ

Ирина Кутелева, Евгений КизиловЧетверг, 5 сентября 2024, 18:24
Стефанчук попросил Майка Джонсона посодействовать дальним ударам Украины по РФ
Руслан Стефанчук и Майк Джонсон. фото: украинский спикер в фейсбуке

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился со своим американским коллегой Майком Джонсоном и поговорил о снятии ограничений на удары Украины вглубь территории России.

Источник: Стефанчук написал в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: В ходе встречи спикер ВР подчеркнул ценность двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины и отметил важность беспрецедентной помощи со стороны США.

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"Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине, рассказал о последних террористических атаках, к которым прибегла Россия. Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений", – написал Стефанчук.

Он также призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса.

Кроме того, на встрече речь шла о списке самых необходимых оборонных потребностей сил безопасности и обороны Украины, вопрос усиления санкций против РФ, а также ситуации в энергетической сфере, учитывая атаки РФ по критической инфраструктуре Украины.

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Ранее в Белом доме отмечали, что Украина не сможет поразить большинство российских аэродромов даже с разрешением на применение ATACMS.

В Пентагоне накануне также заявили, что США не меняли своей политики ограничений использования предоставляемого ими оружия для ударов в глубине российской территории.

Читайте также: Право на удары вглубь России: как меняется мнение Запада относительно красных линий Кремля.

СтефанчукСШАвойнаоружие
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