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Закарпатцы все больше жалуются на действия ТЦК – омбудсмен

Евгений КизиловЧетверг, 5 сентября 2024, 19:00
Закарпатцы все больше жалуются на действия ТЦК – омбудсмен
дмитрий лубинец. фото: Getty Images

На Закарпатье возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей территориальных центров комплектования.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях

Детали: По словам омбудсмена, к его представителю в Закарпатской области обратилась украинка, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК ее отца и избиении, что привело к его смерти.

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Прямая речь: "Этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования. Сейчас сведения об уголовном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований - УП)".

Детали: Лубинец говорит, что с целью выяснения всех обстоятельств он направил соответствующий запрос к генеральному прокурору. "В случае выявления нарушений, буду требовать привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и должностей, которые они занимают", - отметил уполномоченный по правам человека.

Что предшествовало: 2 сентября омбудсмен сообщил, что за первые восемь месяцев 2024 года получил более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушениях их прав работниками ТЦК. За весь 2023 год их общее количество почти втрое меньше – 561.

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ЗакарпатьеТЦКомбудсменмобилизация
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