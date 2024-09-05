В Польше намекнули, что рады назначению нового главы МИД Украины

В Польше намекнули, что положительно оценивают нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, которого Верховная Рада назначила 5 сентября вместо Дмитрия Кулебы.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В своем материале о новом главе украинского МИД польское государственное информагентство РАР цитирует "польский дипломатический источник", который называет Сибигу "человеком, который держит свое слово".

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Тот же источник добавляет, что Сибига был среди тех украинских политиков, которые сделали возможным "очень хорошее польско-украинское сотрудничество" сразу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Также РАР напоминает о работе нынешнего министра иностранных дел Украины в Польше в 1998-2002 годах и тот факт, что он хорошо владеет польским языком.

Положительно о назначении Сибиги отозвался и Павел Коваль, который сейчас является председателем польского Совета по вопросам сотрудничества с Украиной.

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"Спасибо за Вашу личную приверженность к развитию польско-украинских отношений. Мы, вероятно, сделаем гораздо больше вместе. Украинцы и украинки в трудные времена российской агрессии могут рассчитывать на польскую поддержку и солидарность", – написал Коваль в X (Twitter).

В то же время в комментариях под этим сообщением польские пользователи начали напоминать о заявлении Сибиги в разгар так называемого зернового кризиса между Украиной и Польшей, когда тот еще в статусе заместителя главы Офиса президента отверг упреки в недостаточной благодарности Киева за польскую помощь.

Напомним, 5 сентября Верховная рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Он был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой. В апреле 2024 года его назначили первым заместителем министра иностранных дел вместо Николая Точицкого.