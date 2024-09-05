Россия обстреляла Циркуны на Харьковщине: пострадали 2 человека
Четверг, 5 сентября 2024, 19:37
Российские войска 5 сентября обстреляли жилой сектор села Циркуны на Харьковщине, предварительно пострадали два человека.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Сегодня днем россияне нанесли авиаудар по жилому сектору села Циркуны Харьковского района. Разрушены частные жилые дома и другие надворные постройки, повреждены легковые автомобили".
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Детали: Из-за обстрела возник пожар: горели 2 жилых дома, хозяйственная постройка и сухая трава на площади 300 квадратных метра.