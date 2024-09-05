Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Двух путинских пропагандистов обвинили в США в работе на российское ТВ за миллион долларов

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 5 сентября 2024, 20:17
Двух путинских пропагандистов обвинили в США в работе на российское ТВ за миллион долларов
Дмитрий Саймс. фото: «Первый канал»

Российскому пропагандисту американского происхождения Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии в США объявили обвинения в нарушении санкционного режима в пользу российского телеканала "Первый канал".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерства юстиции США

Детали: В обвинительном акте утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймсы участвовали в схеме нарушения санкций США в пользу подсанкционного российского телеканала "Первый канал", а также в отмывании средств, полученных от этой схемы.

Реклама:

По крайней мере с июня 2022 года и по настоящее время супруги Саймсы и другие неуказанные лица оказывали услуги "Первому каналу", в обмен на что получили "более миллиона долларов, личный автомобиль и водителя, выплату на квартиру в Москве, и команду из 10 сотрудников".

В случае признания виновными Саймсам грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

Отдельный обвинительный акт касается Анастасии Саймс, которая вместе с другими неуказанными лицами покупала предметы искусства и антиквариата в интересах российского подсанкционного олигарха Александра Удодова в галереях и аукционных домах в США и Европе.

ВИДЕО ДНЯ

Эти предметы искусства она хранила в своем доме в штате Вирджиния, откуда вывозила в Россию. Взамен Удодов компенсировал ей все расходы. В случае признания Саймс виновной ей грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

Оба дела расследует местное отделение ФБР в Вашингтоне.

Дмитрий Саймс является соведущим программы о международных отношениях на российском государственном "Первом канале". Его имя неоднократно появлялось в отчете Роберта Мюллера из-за его связей с должностными лицами предвыборного штаба Дональда Трампа и с российскими государственными чиновниками, но ему никогда не выдвигали никаких обвинений.

В течение десятилетий Саймс был хорошо известен в дипломатическом мире Вашингтона и считается экспертом в российских делах. Он был многолетним президентом и главным исполнительным директором Центра национальных интересов, аналитического центра государственной политики, основанного бывшим президентом Ричардом Никсоном, который он покинул в 2022 году.

В пропагандистской программе на "Первом канале" Саймс позиционировал себя как внешнеполитический реалист, выступающий за сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, но со временем Саймс стал полностью пропутинским.

В прошлом месяце ФБР наведалось с обыском в загородный особняк Саймсов в Вирджинии, который упоминается в нынешнем обвинительном акте.

Напомним, накануне США объявили ряд санкций, а также обвинения в связи с попыткой вмешательства в выборы соработников пропагандистского канала RT.

телевидениеРосcияСШАпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
телевидение
Власти Курска сообщили об атаке на телевышку и заправку
Карлсон выпускает свое шоу на российском телевидении
"Суспільне" выходит из телемарафона, но останется в проекте
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: