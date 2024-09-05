В Молдове задержали двух таксистов, причастных к перевозке украинских мужчин

В Молдове задержали двух таксистов, которые помогали незаконно въезжать мужчинам из Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на молдавскую Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особых дел (PCCOCS).

Детали: По информации молдавской прокуратуры, задержанные таксисты – мужчины в возрасте 50 и 64 года – помогали украинским мужчинам нелегально попасть в Молдову через Приднестровский регион.

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За помощь в пересечении границы таксисты просили по $2000 с каждого человека. Они действовали вместе с сообщниками из Украины по меньшей мере в течение 2024 года.

Во время следственных действий сотрудники прокуратуры изъяли два такси, которые использовались для незаконной перевозки украинцев, мобильные телефоны и другие доказательства, которые станут предметом уголовного расследования.

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После задержания PCCOCS ходатайствовала перед судом о взятии задержанных под стражу сроком на 30 дней.

Как известно, в Молдове возле границы с Украиной неоднократно задерживали украинцев призывного возраста, которые перешли ее нелегально при содействии посредников.

Известно, что Украина обсуждает с официальным Кишиневом возвращение домой украинских мужчин призывного возраста, которые выехали из страны незаконно и остаются в Молдове.