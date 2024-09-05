Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

В Молдове задержали двух таксистов, причастных к перевозке украинских мужчин

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 5 сентября 2024, 20:58
В Молдове задержали двух таксистов, причастных к перевозке украинских мужчин
Скриншот - PCCOCS

В Молдове задержали двух таксистов, которые помогали незаконно въезжать мужчинам из Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на молдавскую Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особых дел (PCCOCS).

Детали: По информации молдавской прокуратуры, задержанные таксисты – мужчины в возрасте 50 и 64 года – помогали украинским мужчинам нелегально попасть в Молдову через Приднестровский регион.

Реклама:

За помощь в пересечении границы таксисты просили по $2000 с каждого человека. Они действовали вместе с сообщниками из Украины по меньшей мере в течение 2024 года.

Во время следственных действий сотрудники прокуратуры изъяли два такси, которые использовались для незаконной перевозки украинцев, мобильные телефоны и другие доказательства, которые станут предметом уголовного расследования.

ВИДЕО ДНЯ

После задержания PCCOCS ходатайствовала перед судом о взятии задержанных под стражу сроком на 30 дней.

Как известно, в Молдове возле границы с Украиной неоднократно задерживали украинцев призывного возраста, которые перешли ее нелегально при содействии посредников.

Известно, что Украина обсуждает с официальным Кишиневом возвращение домой украинских мужчин призывного возраста, которые выехали из страны незаконно и остаются в Молдове.

Молдовауклонисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено, фотоСобянин сообщил об атаке беспилотников на Москву: закрыты три аэропорта

Больше всего боестолкновений за сутки произошло на Кураховском направлении - Генштаб

фотоМасляная пленка и мор рыбы: что известно о загрязнении Десны и угрожает ли оно Киеву

Во вторник отключений света не будет, но энергетики призывают экономить

Глава Бучанского ТЦК внес залог в 1 млн, но получил новое подозрение – в незаконном обогащении

Боевые катера и ЗРК: Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на 400 млн евро

Все новости...
Молдова
Туск на румынском выступил в парламенте Молдовы, пообещал помощь со вступлением в ЕС
Помощник нардепа Мамояна вывез из Киева Дмитрука, который сбежал за границу – УП
В поисках потерянного Дмитрука. Кто и как помог нардепу сбежать из страны?
Последние новости
04:09
На подступах к Киеву работает ПВО
04:06
В Черкасской области прогремела серия взрывов
03:13
дополнено, фотоСобянин сообщил об атаке беспилотников на Москву: закрыты три аэропорта
02:36
обновляетсяНад Украиной кружит до 10 групп «Шахедов»: большинство из них на Полтавщине и Черкасщине
01:56
В Госдепе США обеспокоены из-за вероятной передачи России иранских баллистических ракет
01:21
видеоВ России жалуются на массированную атаку беспилотников в семи областях
00:24
Кейт Миддлтон закончила курс лечения от рака: "Последние девять месяцев были невероятно сложные"
23:42
Харрис думает, что Трамп на дебатах будет врать
23:33
Новости экономики 9 сентября: продажа lifecell и "Датагруп-Volia", Венгрия будет качать нефть РФ через Украину
23:32
Обогнали колонну русских, привезли жен рожать и пошли воевать. История шести друзей из Сумщины
Все новости...
Реклама:
Реклама: