CNN: Сырский признал, что новобранцев готовят меньше, чем хотелось бы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорит, что украинские военные отправляются на поле боя, получив меньше подготовки, чем ему хотелось бы.

Источник: интервью Сырского для CNN

Прямая речь: "Конечно, каждый хочет, чтобы уровень подготовки был лучшим, чтобы готовили высококвалифицированных профессиональных военнослужащих. В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшего привлечения призванных военнослужащих".

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Детали: По словам главнокомандующего, новобранцы проходят месячную базовую военную подготовку, после чего от полумесяца до месяца проходят более специализированную подготовку, прежде чем их отправляют на фронт.