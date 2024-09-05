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"Город почти полностью разрушен": В президентской бригаде показали Волчанск

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 сентября 2024, 21:49
Город почти полностью разрушен: В президентской бригаде показали Волчанск
фото - Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого показала фото Волчанска в Харьковской области.

Источник: Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого в соцсетях

Дословно: "Город почти полностью разрушен, от ударов артиллерии и FPV-дронов выгорают целые улицы, город покрыт дымом. В воздухе круглосуточно стоит гул дронов, в небе одновременно находятся десятки квадрокоптеров. Над ними - разведывательные "крылья". Преимущество в небе почти стопроцентно означает преимущество на земле".

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фото - Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого
 
фото - Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого
 
фото - Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого

Детали: В пресс-службе напоминают, что город Волчанск расположен примерно в 5 километрах от государственной границы с РФ. До войны здесь проживало более 17 тысяч украинцев, сейчас из местных здесь остались единичные смельчаки.

Харьковская областьвойна
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