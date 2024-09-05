Шестерым россиянам в США инкриминируют кибератаки на Украину и НАТО перед вторжением 2022 года

В США объявили обвинения шести гражданам России, которых назвали причастными к масштабным кибератакам против Украины и государств НАТО накануне российского полномасштабного вторжения 2022 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерства юстиции США

Детали: Пятеро обвиняемых – офицеры подразделения 29155 Главного разведывательного управления (ГРУ) – военной разведки Генерального штаба Вооруженных сил России: Юрий Денисов, Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин.

Реклама:

Шестой фигурант – гражданский Амин Ситгал, ранее обвиняемый в сговоре с целью совершения компьютерного взлома, а теперь – также и в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

13 января 2022 года обвиняемые совершили масштабную кибератаку на компьютерные системы десятков госучреждений Украины. Жертвами кибератаки стали в частности Министерства внутренних и иностранных дел, финансов, образования и науки, энергетики, а также электронная судебная система, государственный портал электронных услуг, Счетная палата Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и тому подобное.

Как утверждается в обвинительном акте, украинские компьютерные сети инфицировали вредоносным программным обеспечением WhisperGate под видом программы-вымогателя. На самом деле WhisperGate был кибероружием, предназначенным для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных.

ВИДЕО ДНЯ

Злоумышленникам удалось похитить конфиденциальные данные, в частности медицинские карты, которые они выставили на продажу онлайн. На взломанных сайтах было опубликовано сообщение примерно такого содержания: "Украинцы! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это за ваше прошлое, настоящее и будущее".

В августе 2022 года обвиняемые также сломали транспортную инфраструктуру неназванной "центральноевропейской страны", которая поддерживала Украину. Кроме того, по меньшей мере с августа 2021-го они пытались проникнуть в защищенные компьютерные системы 26 государств НАТО, в том числе в федеральном правительственном агентстве в американском штате Мэриленд.

Расследованием дела занимается ФБР, говорится в сообщении Минюста.

Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину не раз сообщалось о кибератаках на государства Евросоюза и НАТО, которые активно поддерживают Киев. Только в течение этого года стало известно о киберинцидентах против Германии и Чехии.