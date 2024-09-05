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Генштаб: На фронте с начала суток 151 столкновение, самое горячее на Покровском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 сентября 2024, 22:38
Генштаб: На фронте с начала суток 151 столкновение, самое горячее на Покровском направлении
Фото - 56 омпбр

За сутки 5 сентября на фронте произошло 151 боестолкновение, самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 5 сентября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины 58 авиаударов, сбросив 66 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 572 дрона-камикадзе и осуществили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений.

На Купянском направлении 13 боев завершено, два - еще продолжаются.

На Лиманском направлении в настоящее время 14 боевых столкновений завершено, три - до сих пор продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре вражеских наступательных действия.

На Краматорском направлении происходило 13 боев.

На Торецком направлении произошло 15 боевых столкновений.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 42 боя.

На Кураховском направлении враг 28 раз проводил наступательные действия.

На Времовском направлении противник совершил шесть попыток вытеснить наши подразделения.

На Ореховском направлении остановили атаку российских захватчиков неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, трижды штурмуя позиции наших войск.

Генштаббоевые действиявойна
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