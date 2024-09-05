Россияне запустили ударные БпЛА с юга. Также была ракетная угроза для севера

Вечером четверга российские войска запустили ударные беспилотники с юга.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:12 воздушники написали об угрозе ударных БпЛА с юга.

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В 22:14 сообщили о "Шахедах" с Херсонщины на Николаевщину, курс - северо-западный.

В 22:33 сообщили об угрозе ударных дронов для Кировоградщины.

Кроме того, в 22:52 сообщили о ракетной опасности для Черниговской и Полтавской областей.

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В 22:59 стало известно, что группа вражеских БпЛА приближается к Южноукраинску с востока.

В 23:04 тревогу объявили и в Киевской области из-за ракетной опасности.

В 23:13 сообщили о скоростной цели на Черниговщине.

В 23:23 уточнили, что беспилотники направляются через Николаевскую область курсом на Кировоградскую, Одесскую, Винницкую области.

В 23:41 сообщили об угрозе ударных БпЛА с юго-востока для Винницкой области.

Дословно: 00:18 "Через Винницкую область „Шахеды" движутся в направлении Хмельницкой области!"

00:26 "Днепропетровская область - угроза ударных БпЛА!"

00:30 "Тернопольская область - угроза ударных БпЛА!"