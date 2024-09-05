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Зеленский обсудил с Макроном новый пакет помощи от Франции

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 сентября 2024, 23:49
Зеленский обсудил с Макроном новый пакет помощи от Франции
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Длительный и содержательный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Поздравил его с назначением нового Премьер-министра Мишеля Барнье. Президент Франции выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и других городах и общинах.

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Накануне заседания контактной группы в формате "Рамштайн" обсудили продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения. Еще раз подчеркнул: нам крайне необходимо разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают носители КАБов и ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе".

Детали: Также глава государства проинформировал Макрона об основных потребностях Украины, в том числе в средствах ПВО, РЭБ, бронетехнике и артиллерии.

Президенты договорились о следующих контактах, в частности по реализации двустороннего соглашения по безопасности и совместного механизма Ukraine Security Compact.

ЗеленскийМакронФранцияпомощь Украине
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