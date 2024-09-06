DeepState: Силы обороны восстановили позиции в трех местах в Донецкой и Харьковской областях
Пятница, 6 сентября 2024, 00:14
Силы обороны восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке в Донецкой области и возле Липцов на Харьковщине.
Источник: DeepState
Детали: Враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.
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Напомним:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский говорит, что украинским войскам удалось остановить россиян на самом горячем Покровском направлении.