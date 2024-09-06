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DeepState: Силы обороны восстановили позиции в трех местах в Донецкой и Харьковской областях

Алена ИвашкивПятница, 6 сентября 2024, 00:14
DeepState: Силы обороны восстановили позиции в трех местах в Донецкой и Харьковской областях
Карта: DeepState

Силы обороны восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке в Донецкой области и возле Липцов на Харьковщине.

Источник: DeepState

Детали: Враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.

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Напомним: 

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский говорит, что украинским войскам удалось остановить россиян на самом горячем Покровском направлении.

Донецкая областьоккупация
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