Дуров впервые прокомментировал задержание

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров впервые написал пост о задержании французскими властями: это для него стало неожиданностью.

Источник: Дуров в Telegram

Дословно: "Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram".

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Детали: Дуров также отметил, что это его удивило по нескольким причинам:

Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС;

Французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи. Дуров был частым гостем французского консульства в Дубае и создавал горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции;

Если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса.

Дуров также отметил, что резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой для злоумышленников.

Предыстория:

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Основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Правоохранительные органы обвинили его в соучастии в наркоторговле, педофилии и мошенничестве из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями Франции.

Российское посольство во Франции запросило консульский доступ к Дурову и обвинило французские власти в "уклонении от взаимодействия".

Криптовалюта Toncoin, которую используют в Telegram и соучредителем которой является Павел Дуров, резко снизилась в цене после новости об аресте соучредителя во Франции.

28 августа Дурова освободили из-под стражи. Для выхода на свободу под судебный надзор Дуров должен был внести залог в размере 5 млн евро.

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