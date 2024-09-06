Спасатели пять суток тушат пожар в Национальном парке "Святые горы" в Донецкой области

Пятые сутки продолжается ликвидация лесного пожара на территории Национального природного парка "Святые горы" в Донецкой области. Огонь повредил около 5 тысяч гектаров леса.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook

Детали: Сейчас открытого горения не наблюдается, но обнаружено задымление и отдельные очаги тления.

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Также проводится аэроразведка пожара. На месте работают спасатели Донецкой области, а также из Луганской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей.

Пожарные мониторят ситуацию, чтобы не допустить повторного возгорания.

Борьба с огнем продолжается. К ликвидации пожара от ГСЧС привлечено 133 спасателя и 33 единицы техники.