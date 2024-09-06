Британия предоставит Украине 650 ракет ПВО стоимостью £162 млн
Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.
Источник: Министерство обороны Великобритании
Детали: Как говорится в сообщении, эта помощь является частью обязательств нового правительства перед Украиной.
О пакете помощи в сфере противовоздушной обороны объявит министр обороны Джон Хили, на заседании Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайн.
Министр обороны также заявит о непоколебимой приверженности Великобритании к Украине и призовет союзников продолжать предоставлять Украине жизненно необходимое оборудование.
Первая партия ракет LMM ожидается до конца этого года.
Ракеты, произведенные компанией Thales на заводе в Белфасте, являются очень универсальными и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.
Напомним:
- Украина и Великобритания намерены заключить соглашение о 100-летнем партнерстве, говорилось во время визита в мае бывшего британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона.
- До того еще в январе экс-премьер Британии Риши Сунак заявил, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет.
- Будущее соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.
- Первый раунд переговоров состоялся 13 августа.