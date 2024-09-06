Прокурор МУС рассказал о перспективах дела Путина

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан рассказал о перспективах главы России Владимира Путина предстать перед судом, вспомнив при этом трибунал по бывшей Югославии: "Есть примеры, которые показывают, что если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается".

Источник: Хан в интервью BBC

Детали: По словам прокурора, украинская сторона просила его провести расследование в отношении действий России еще в 2021 году, когда он встречался с генпрокурором Украины.

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Но на тот момент, рассказал Хан, у МУС не было на это ресурсов, а у него самого была масса других обязанностей, поскольку незадолго до поездки в Украину он только вступил в должность. Кроме того, сказал прокурор, он не верил, что Путин решится вторгнуться в Украину.

Прямая речь: "Но когда они это сделали, я решил, что все совершенно очевидно, и мы должны начать расследование. Я побывал на месте событий, и когда ты слышишь истории, свидетельства, видишь разрушения, слышишь высказывания разных людей, включая высказывания Владимира Путина и [Марии] Львовой-Беловой, применить всю строгость закона было несложно.

Это так печально. Постоянный член Совбеза Россия - большая страна. Литература, музыка, одна из стран-основательниц ООН, которая сыграла важную роль в победе над фашизмом, так что мне это не принесло никакой радости, это был грустный день, когда в отношении президента страны - важного члена Совбеза ООН - поступила заявка на выдачу ордера на арест".

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Еще детали: На этой неделе российский президент совершил визит в Монголию, где его должны были арестовать, но встретили красной ковровой дорожкой.

Карим Хан заверил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС: "Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии".

На вопрос о том, верит ли он, что Путин когда-нибудь окажется на скамье подсудимых в Гааге, Хан ответил, приведя пример бывшей Югославии: "Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, обладавшие в прошлом большой властью в своей стране и регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых, - говорит Карим Хан. - Есть примеры, которые показывают, что если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается".

Напомним:

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года. Их подозревают в военных преступлениях, совершенных во время войны в Украине.

Москва называла решение МУС выдать ордер на арест Путина юридически ничтожным.

Следственный комитет России, который сам возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, заявлял, что преследование Путина "носит заведомо незаконный характер".

Россия не признает Международный уголовный суд в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию. Но Путину пришлось отказаться от международных поездок в страны, которые подписали Римский статут и тем самым обязались выполнять предписания МУС. В частности, в июле 2023 года он не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, хотя власти страны давали понять, что не станут его арестовывать.

Сейчас наиболее высокопоставленными лицами, ареста которых добивается МУС, являются Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант.

Подробнее об этом – в статье: Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда.