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Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1 170 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПятница, 6 сентября 2024, 07:11
Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1 170 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны ежедневно наносят потери стране-агрессору России – за минувшие сутки обезвредили 1 170 захватчиков, 20 артиллерийских систем и 7 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 622 720 (+1 170) человек,
  • танков – 8 631 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 878 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 17 745 (+20) ед,
  • РСЗО – 1 178 (+1) ед,
  • средств ПВО – 941 (+1) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 732 (+74) ед,
  • крылатых ракет – 2 587 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 116 (+72) ед,
  • специальной техники – 3 037 (+13) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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