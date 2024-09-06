Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1 170 оккупантов за сутки
Пятница, 6 сентября 2024, 07:11
Силы обороны ежедневно наносят потери стране-агрессору России – за минувшие сутки обезвредили 1 170 захватчиков, 20 артиллерийских систем и 7 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 622 720 (+1 170) человек,
- танков – 8 631 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 16 878 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 17 745 (+20) ед,
- РСЗО – 1 178 (+1) ед,
- средств ПВО – 941 (+1) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 732 (+74) ед,
- крылатых ракет – 2 587 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 116 (+72) ед,
- специальной техники – 3 037 (+13) ед.
Данные уточняются.